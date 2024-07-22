Astrobiology: На Европе и Энцеладе найдены подходящие условия для жизни

Исследователи Центра космических полетов имени Годдарда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сделали открытие, что вблизи поверхности ледяных спутников Юпитера и Сатурна есть условия для жизни.
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