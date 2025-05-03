Поварницын: во многом моя главная мотивация — это Олимпиада в Италии

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о главной мотивации на данный момент. «Во многом моя главная мотивация — это Олимпийские игры 2026 года, но больше меня мотивирует то, что я постоянно ищу, в чём совершенствоваться.
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