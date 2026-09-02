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Вечерний Новосибирск

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Яхт-клуб сгорел в Советском районе Новосибирска

Яхт-клуб сгорел в Советском районе Новосибирска

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около полуночи. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений пламенем были охвачены внутренние помещения дощатого административного здания и расположенные рядом эллинги (ангары для хранения яхт).

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