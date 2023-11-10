Трамп раскрыл главную ошибку Байдена перед Путиным

Нынешний президент США Джо Байден неспособен адекватно вести переговоры с такими лидерами ядерных держав, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, не имея соответствующих знаний о ядерном вооружении.
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