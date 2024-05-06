«Старики в деле»: Костомаров с Авербухом зажгли в неожиданном амплуа

Фигуристы насмешили поклонников. Навка, Костомаров и Авербух предоставлено Пресс-службойРоман Костомаров в декабре прошлого года совершил невозможное — вновь встал на коньки и начал выступать в ледовом шоу.
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