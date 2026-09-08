Search launched off Bahamas for plane with four aboard

A plane with four people on board is believed to have crashed into waters off a Bahamian island on Monday, launching a search for the aircraft.
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