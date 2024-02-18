«Веселая вдовушка»: улыбка жены Навального* после его смерти, вскрыла неожиданную правду Юлия СоколоваЛюбой думающий человек увидел «сшитые белыми нитками планы Запада», когда Алексея Навального* разыграли, как карту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Боевые стринги на «передке»: украинские женщины-военнослужащие на фронте
- «Дорога смерти» из Авдеевки в трупах нацистов, ВСУ бросают раненых, чтобы вырваться из окружения: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 февраля 2024 года
- Starlink не выдержал: Маск в шоке, что россияне научились глушить его систему
Свежие комментарии