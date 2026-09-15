В Элисте представили фильм о явлении Христа в 1946 году

В Элисте прошла премьера фильма «Элистинское чудо» о явлении Христа в столице Калмыкии в 1946 году.
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