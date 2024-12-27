Экономист Зубец: у россиян либо нет лишних денег, либо они держат их на депозите

В России индекс потребительских настроений упал до минимума за последние два года. Это объясняется тем, что половина населения держит свободные деньги на депозитах, а вторая половина тратит все на потребление и не имеет свободных денег, объяснил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец Общественной Службе Новостей.