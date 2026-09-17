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БелТА: 18 человек воссоединились со своими родными из России и Украины

БелТА: 18 человек воссоединились со своими родными из России и Украины

На белорусско-украинской границе провели очередную гуманитарную акцию по воссоединению семей. Через пункт пропуска «Новая Гута» к родственникам отправились 18 человек, сообщило БелТА .

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