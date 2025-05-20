Ростех проведет клинические исследования отечественной комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

Фото: «Нацимбио» Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех получил от Минздрава России разрешение на проведение первой фазы клинических исследований вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции.
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