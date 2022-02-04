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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с началом Олимпийских игр в Пекине

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с началом Олимпийских игр в Пекине

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и пожелал, чтобы они прошли вне политики и во славу спорта.

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