Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с началом Олимпийских игр в Пекине

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и пожелал, чтобы они прошли вне политики и во славу спорта.