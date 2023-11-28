Премьер Саксонии: конфликт на Украине не завершится в этом поколении

Глава правительства Саксонии (регион в Германии) Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel заявил, что для завершения военных действий на Украине, необходимо стремление заморозить конфликт, а для этого надо признать, что Киев не сможет окончательно урегулировать его в этом поколении, и что не каждый квадратный метр украинской территории может быть немедленно освобождён.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии