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"Умер как трус". Дочь американского генерала указала украинцам их место

"Умер как трус". Дочь американского генерала указала украинцам их место

На Украине обсуждается инцидент, который наглядно показал, как относятся к украинцам представители западного политического истеблишмента, выступающие за бесконечное продолжение конфликта с Россией .

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