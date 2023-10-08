Ультракапитализм пиночетовщины и его уроки для России

Бомбардировка президентского дворца «Ла Монеда» во время военного переворота в Чили 11 сентября 1973 года в результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом.
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