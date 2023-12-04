МВД запретит «нелегалам» покупать автомобили и получать российские «права»

МВД России предлагает ввести ряд запретов и ограничений для нелегальных мигрантов. Если соответствующий законопроект примут, они, в частности, не смогут садиться за руль с «правами» своих государств, получать российские удостоверения и даже покупать автомобили.
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