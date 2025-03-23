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FinFax - Новости банков и вкладов

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ЦБ России вводит лимиты на кредитование рискованных заемщиков в 2025

ЦБ России вводит лимиты на кредитование рискованных заемщиков в 2025

Банк России вводит ограничения на предоставление кредитов заемщикам с высоким уровнем риска путем использования макропруденциальных лимитов, рассказала в интервью «Российской газете» Елизавета Данилова, занимающая должность директора департамента финансовой стабильности и являющаяся членом совета директоров ЦБ.

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