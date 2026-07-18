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Газета.ру

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ТАСС: командир Легион рассказал об уходе от украинского дрона Hornet на машине

ТАСС: командир Легион рассказал об уходе от украинского дрона Hornet на машине

Командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион рассказал агентству ТАСС, что уйти от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины типа Hornet можно виляя автомобилем в разные стороны.

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