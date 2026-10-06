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Царьград

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«Не спешите в шиномонтаж»: синоптик назвала срок смены резины в Москве

«Не спешите в шиномонтаж»: синоптик назвала срок смены резины в Москве

Ориентир — +5 градусов: когда водителям менять резину.Установку зимних шин в Московском регионе лучше отложить — летняя резина сохранит свойства ещё около месяца.

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