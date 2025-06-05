Глава Брянской области заявил об отсутствии последствий от атаки дронов

Атака четырех украинских дронов не привела к разрушениям инфраструктуры или травмам среди местного населения в Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз 5 июня в своем Telegram-канале.
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