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Одна из руководителей госохраны Украины погибла при ударе по полигону под Киевом

Одна из руководителей госохраны Украины погибла при ударе по полигону под Киевом

REUTERS/Gleb Garanich Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Украины Валентина Савицкая погибла в результате удара ВС РФ по полигону в Киевской области.

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