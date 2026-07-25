Одна из руководителей госохраны Украины погибла при ударе по полигону под Киевом

REUTERS/Gleb Garanich Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Украины Валентина Савицкая погибла в результате удара ВС РФ по полигону в Киевской области.
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