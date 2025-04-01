AP: американский сенатор Букер более 23 часов критиковал в Капитолии политику Трампа

По ходу выступления он затронул множество важных вопросов Выступление американского сенатора-демократа Кори Букера, который критиковал политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, продолжалось в Капитолии более 23 часов.
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