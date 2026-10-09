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Zero Hedge

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"Migrants Join Forces With Antifa" As EU Riots Spread From France To Belgium

"Migrants Join Forces With Antifa" As EU Riots Spread From France To Belgium

"Migrants Join Forces With Antifa" As EU Riots Spread From France To Belgium Europe is demonstrating that the globalist progressive experiment is crashing and burning, as far-left riots, which we pointed out at the start of the week, were "spreading like cancer" from France to Belgium, continue on Friday.

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