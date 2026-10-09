"Migrants Join Forces With Antifa" As EU Riots Spread From France To Belgium Europe is demonstrating that the globalist progressive experiment is crashing and burning, as far-left riots, which we pointed out at the start of the week, were "spreading like cancer" from France to Belgium, continue on Friday.
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