Два жилых дома и школа остались без воды

Сегодня ночью на Уралмаше прорвало трубу с холодной водой. Диаметр поврежденного водовода – 500 мм. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла ночью, местные жители предполагают, что причина – в резком перепаде температуры воздуха.