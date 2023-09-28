“Бабье лето” уходит? Карельские синоптики рассказали о погоде на выходные и начало недели

Температурный фон в Карелии, по-прежнему, значительно (на 4-6°С) превышает климатическую норму. Но на смену затянувшемуся «бабьему лету» уже неумолимо надвигаются сезонные перемены, рассказали в Карельском гидрометцентре.
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