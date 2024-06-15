Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе

Слабость действующего американского президента Джо Байдена привела к тому, что российские военные корабли и субмарины ходят вблизи берегов Флориды, заявил 45-й глава Белого дома Дональд Трамп 14 июня на мероприятии в честь своего 78-летия во Флориде.