Слабость действующего американского президента Джо Байдена привела к тому, что российские военные корабли и субмарины ходят вблизи берегов Флориды, заявил 45-й глава Белого дома Дональд Трамп 14 июня на мероприятии в честь своего 78-летия во Флориде.
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