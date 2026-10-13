Живая Кубань
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Живая Кубань

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Каждый третий россиянин не кладёт трубку, даже если звонок кажется ему подозрительным

Каждый третий россиянин не кладёт трубку, даже если звонок кажется ему подозрительным

Каждый третий россиянин не кладёт трубку, даже если звонок кажется ему подозрительнымПримерно каждый третий житель России не заканчивает телефонный разговор с незнакомцем, даже если звонок кажется ему подозрительным.

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