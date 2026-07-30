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Пенза өлкәсендә «Абашев бизәкләре» фестивале була

«Абашев бизәкләре» фестивале 21-23 августта Пенза шәһәренең Юбилей мәйданында Россия халыклары бердәмлеге елы һәм Пенза өлкәсе губернаторы Олег Мельниченко инициативасы белән оештырылган «Гордость» төбәк проекты кысаларында узачак.

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