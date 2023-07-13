TRENDYMEN

39 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Калинина
    Если их официально регистрируют,и если муж перестал поддерживать материально,то пусть разводится и делит имущество,а ...Как живут вторые ...
  • ИРИНА ВЛАСОВА
    ИЩУ ЖЕНЩИНУ БИ ИЛИ ПАРУ КУКОЛД НЕКОМЕРЦ ОТНОШЕНИЯ ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯSuicide Girls: кр...
  • Лаврентий Палыч Берия
    Где то было покадровое видео как поле подсолнухов двигает свои шляпки вслед за Солнцем, за ночь успевают развернутся ...Мужчина поставил ...

Мужчина поставил дома камеру и заметил, что пока никого нет дома, растения двигаются

Мужчина поставил дома камеру и заметил, что пока никого нет дома, растения двигаются

Растения могут казаться полностью неподвижными, но на самом деле они обладают удивительной способностью изменять своё положение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ну а что должны цветы делать, если это живой организм? Естественно, реагируют на свет, к нему тянутся. А такой рапидной съёмкой кого сейчас удивишь? Госссспидя...
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Естественно двигаются. Они живые. Вслед за солнышком двигаются...
Ответить
12 час.
Лаврентий Палыч Берия
Где то было покадровое видео как поле подсолнухов двигает свои шляпки вслед за Солнцем, за ночь успевают развернутся в сторону восхода и так по кругу пока цветут.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх