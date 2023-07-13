Растения могут казаться полностью неподвижными, но на самом деле они обладают удивительной способностью изменять своё положение.
Мужчина поставил дома камеру и заметил, что пока никого нет дома, растения двигаются
Комментарии
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ВераВерная
Ну а что должны цветы делать, если это живой организм? Естественно, реагируют на свет, к нему тянутся. А такой рапидной съёмкой кого сейчас удивишь? Госссспидя...
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15 час.
лл
лина любимцева
Естественно двигаются. Они живые. Вслед за солнышком двигаются...
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12 час.
Лаврентий Палыч Берия
Где то было покадровое видео как поле подсолнухов двигает свои шляпки вслед за Солнцем, за ночь успевают развернутся в сторону восхода и так по кругу пока цветут.
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5 час.
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