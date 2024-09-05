Си Цзиньпин заявил, что Китай готов реализовать 10 планов партнерских действий с Африкой для совместного продвижения модернизации

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай готов вместе с африканской стороной реализовать 10 планов партнерских действий в ближайшие три года для совместного продвижения модернизации.
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