Россия прекратила исполнение одного из ключевых соглашений, приносивших Украине миллиарды долларов – так называемой зерновой сделки.
Конец зерновой сделки развязывает руки России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Самое смешное когда Эрдоган говорил об Путине по зомбоящику, о продлении "зерновой сделке", "дорогой друг", как то мерзко это выглядело, не естественно, мерзкий тип!
Ответить
15 час.
Taurus Zmei
"Конец зерновой сделки развязывает руки России", сначала завязывает, потом героически развязывает, что то это напоминает.
Ответить
11 час.
Надежда Новопашина
Как-то у всех вокруг руки уже давно развязаны - творят, что хотят! А Россия всё собирается, всё никак развязать не может!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии