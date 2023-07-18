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Конец зерновой сделки развязывает руки России

Конец зерновой сделки развязывает руки России

  Россия прекратила исполнение одного из ключевых соглашений, приносивших Украине миллиарды долларов – так называемой зерновой сделки.

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Комментарии
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Зоя Копань
Самое смешное когда Эрдоган говорил об Путине по зомбоящику, о продлении &quot;зерновой сделке&quot;, &quot;дорогой друг&quot;, как то мерзко это выглядело, не естественно, мерзкий тип!
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15 час.
Taurus Zmei
&quot;Конец зерновой сделки развязывает руки России&quot;, сначала завязывает, потом героически развязывает, что то это напоминает.
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11 час.
Надежда Новопашина
Как-то у всех вокруг руки уже давно развязаны - творят, что хотят! А Россия всё собирается, всё никак развязать не может!
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4 час.

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