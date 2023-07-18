Зоя Копань Самое смешное когда Эрдоган говорил об Путине по зомбоящику, о продлении "зерновой сделке", "дорогой друг", как то мерзко это выглядело, не естественно, мерзкий тип!

Taurus Zmei "Конец зерновой сделки развязывает руки России", сначала завязывает, потом героически развязывает, что то это напоминает.