Всемирный банк предрек скорое банкротство Украины

В случае отказа Запада от списания долгов Украины, страну может ждать банкротство уже в 2025 году. Как сообщил ТАСС источник во Всемирном банке, в проекте документа о выделении средств Киеву констатировалось катастрофическое положение государственных финансов Украины.
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