Защитник ЦСКА Роша заявил, что не хотел бы уходить из клуба

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша в интервью Sport24 в ответ на вопрос о возможном уходе по примеру Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля заявил, что хотел бы как можно дольше оставаться в стане армейского клуба.
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