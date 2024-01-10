Уральский полицейский, посмеявшийся над избиением девочки-сироты мигрантами, был наказан

Полковник полиции привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.Полковник полиции из Нижнего Тагила был наказан по итогам служебной проверки за комментарий об избиении 11-летней школьницы двумя братьями-азербайджанцами.
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