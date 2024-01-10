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Царьград

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Уральский полицейский, посмеявшийся над избиением девочки-сироты мигрантами, был наказан

Уральский полицейский, посмеявшийся над избиением девочки-сироты мигрантами, был наказан

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
У.... как страшно наказали...прямо выговор вкатили, не пожалели хама..интересно сколько он заплатил , в рублям, своим покравителям..
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Совсем уроды охамели к народу.
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15 час.
V K
Полковнику строго погрозили пальцем и строго сказали:&quot;Ай-яй-яй!&quot;.  Есть старая армейская пословица: &quot;Выговор - не рак желудка, не смертельно&quot;...
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1 час.

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