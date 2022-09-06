Украинцы смогут въезжать в Россию без визы до первого января 2023 года

Украинцы смогут въезжать в РФ без виз до начала следующего года. Контрмеры в ответ на введение Киевом визового режима для граждан Российской Федерации в настоящее время обсуждаются, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.