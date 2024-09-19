Чудесный продукт: ученые обнаружили удивительные свойства козьего молока

Козье молоко полезнее, чем коровье. Об этом рассказала нутрициолог Мария Сирош для 5-tv.ru. Не так давно индийские ученые из индийского Университета сельского хозяйства и технологий удивили общественность открытием, связанным с козьим молоком.
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