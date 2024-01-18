Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру на выборах президента США в пользу Трампа

Считавшийся одним из основных соперников Дональда Трампа внутри Республиканской партии Штатов предприниматель Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру и открыто поддержал 45-го президента США в его нынешней предвыборной кампании.
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