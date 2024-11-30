= Коллаж Царьграда Администрация Байдена уже открыто держит курс на ядерную войну. Сначала Киеву передали ракеты ATACMS и разрешили бить вглубь России.
"Киеву передали ядерное оружие": Холодный душ и принуждение к переговорам
Комментарии
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виталий панов
конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в известной соцсети о том, что возможная передача уходящим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине - безумная идея, которая противоречит Конституции.И это они хотят представить,что ракету с ядерной боеголовкой запустит Зеленский? А откуда у хохлов есть возможность?Хорошо Байден передал Зеленскому ракеты ATACMS.А кто составил полётную программу,через чьи спутники идёт навигация,и это всё с ядерным оружием.Русский медведь такой тупой,во всё поверит,а америка останется в стороне!Ошибаетесь господа,в ответ к вам прилетит,и вашим союзникам!
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1 час.
Alex Nемо
Начнём с того что у НАТО НЕТ собственного ядерного оружия. У уркаины нет собственных ракет способных нести ядерную боеголовку, как впрочем и самой боеголовки. Так что допустим что уркаины появилось ядерное оружие и она его использовала. Что это означает? Значит использовалось оружие США, Франции, Британии или Израиля. Вопреки всем международным соглашениям о не распространении технологии ядерных вооружений и запрете на передачу такового третьим странам. Поскольку гадать чьё именно оружие использовалось времени не будет и ответка прилетит в первую очередь именно по этой четвёрке! Итог в любом случае будет один - те кто не погибнет при собственно ударе будут завидовать мёртвым. А те кто успеет спрятаться в бункерах сдохнут от удушья, поскольку, как в своё время было доказано советскими учёными, в первые 15 минут ядерного обмена из атмосферы землю будет сожжён практически весь кислород, озоновый слой исчезнет. Основным составом атмосферы станет азотно-окись углеродная смесь (смесь N-СО-СО2). Сколько кислорода может быть в запасах бункеров? Ну допустим на пяток лет по максимуму. Для восстановления атмосферы планеты по содержанию кислорода потребуется от 50 до 100 ТЫСЯЧ лет! Почему так долго? Потому что растительность на поверхности будет уничтожена, океан (лёгкие планеты) отравлен радиацией и в целом на ближайшую тысячу лет на планете будет состояние ядерной зимы - сплошные ледники, даже в бывших тропиках! Средняя температура в экваториальных тропиках будет чуть выше -20 С. И это самый оптимистический расчётный прогноз, кстати подтверждённый западными учёными.
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23 мин.
Alex Nемо
- Пессимистический прогноз еще веселее. В случае если несколько ядерных боеголовок большой мощности (более 10 мегатонн) случайно или намеренно взорвутся в определенных точках планеты с повышенной тектонической активностью, планета "сойдёт с ума" и наиболее вероятным результатом будет разрыв планеты на несколько больших кусков. Но ни один из этих больших кусков не будет в состоянии удерживать атмосферу. Постепенно, из-за столкновений между этими кусками они будут разрушаться и в солнечной системе появится еще один пояс астероидов. Так что в любом варианте человечество себя вновь уничтожит. Вопрос лишь в том прихватит ли оно на этот раз с собой и планету...
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9 мин.
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