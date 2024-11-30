"Киеву передали ядерное оружие": Холодный душ и принуждение к переговорам

Alex Nемо

Начнём с того что у НАТО НЕТ собственного ядерного оружия. У уркаины нет собственных ракет способных нести ядерную боеголовку, как впрочем и самой боеголовки. Так что допустим что уркаины появилось ядерное оружие и она его использовала. Что это означает? Значит использовалось оружие США, Франции, Британии или Израиля. Вопреки всем международным соглашениям о не распространении технологии ядерных вооружений и запрете на передачу такового третьим странам. Поскольку гадать чьё именно оружие использовалось времени не будет и ответка прилетит в первую очередь именно по этой четвёрке! Итог в любом случае будет один - те кто не погибнет при собственно ударе будут завидовать мёртвым. А те кто успеет спрятаться в бункерах сдохнут от удушья, поскольку, как в своё время было доказано советскими учёными, в первые 15 минут ядерного обмена из атмосферы землю будет сожжён практически весь кислород, озоновый слой исчезнет. Основным составом атмосферы станет азотно-окись углеродная смесь (смесь N-СО-СО2). Сколько кислорода может быть в запасах бункеров? Ну допустим на пяток лет по максимуму. Для восстановления атмосферы планеты по содержанию кислорода потребуется от 50 до 100 ТЫСЯЧ лет! Почему так долго? Потому что растительность на поверхности будет уничтожена, океан (лёгкие планеты) отравлен радиацией и в целом на ближайшую тысячу лет на планете будет состояние ядерной зимы - сплошные ледники, даже в бывших тропиках! Средняя температура в экваториальных тропиках будет чуть выше -20 С. И это самый оптимистический расчётный прогноз, кстати подтверждённый западными учёными.