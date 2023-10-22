Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бастрыкин потребовал отчет по делу нападений на детей в Самаре

Бастрыкин потребовал отчет по делу нападений на детей в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования по факту неправомерных действий мигрантов из стран ближнего зарубежья в Самаре: ограбления одного ребенка и преследования других детей с выкриками угроз.

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