В Китае обнаружен новый коронавирус: угроза заражения людей на уровне COVID-19 Юлия ЧелкановаНедавние исследования в Китае выявили новый коронавирус, который может заражать людей с такой же эффективностью, как и вирус, вызвавший пандемию COVID-19.
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