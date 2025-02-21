В Китае обнаружен новый коронавирус: угроза заражения людей на уровне COVID-19 Юлия ЧелкановаНедавние исследования в Китае выявили новый коронавирус, который может заражать людей с такой же эффективностью, как и вирус, вызвавший пандемию COVID-19.