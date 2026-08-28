В Березнике колесо от КАМАЗа сбило ребенка: дело передали в суд

Прокуратура Виноградовского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в недоброкачественном ремонте транспортного средства, из-за которого тяжело пострадал ребенок.
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