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Регион 29

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В Березнике колесо от КАМАЗа сбило ребенка: дело передали в суд

В Березнике колесо от КАМАЗа сбило ребенка: дело передали в суд

Прокуратура Виноградовского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в недоброкачественном ремонте транспортного средства, из-за которого тяжело пострадал ребенок.

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