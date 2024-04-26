Встреча поколений: cлужим России всегда!

Сотрудники музея пригласили на встречу солдат и офицеров нескольких поколений. Сержант Красной Армии Рафаил Полковников был призван на фронт в 1944 году, служил в зенитной батарее и был награжден медалью «За победу над Германией».
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