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Встреча поколений: cлужим России всегда!

Встреча поколений: cлужим России всегда!

Сотрудники музея пригласили на встречу солдат и офицеров нескольких поколений. Сержант Красной Армии Рафаил Полковников был призван на фронт в 1944 году, служил в зенитной батарее и был награжден медалью «За победу над Германией».

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