Новоаннинские волонтёры продолжают ковать Победу в тылу С момента начала СВО жители района объединили усилия, чтобы помочь военнослужащим.
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Новоаннинские волонтёры продолжают ковать Победу в тылу С момента начала СВО жители района объединили усилия, чтобы помочь военнослужащим.