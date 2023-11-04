Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Южан стали выдворять за проступки их онижедетей

Южан стали выдворять за проступки их онижедетей

АМАРАНТ "Сынок нашкодил? - всю семью домой!" Давно об этом мечтал, но не верил. И вот началось.

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Комментарии
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светлана иноземцева
Давно пора навести порядок и почаще показывать итоги этих нарушений,а то ходят стаями устраивают свои порядки!😠
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1 д.
Элла
Мне лично весной 2023г. пришлось во дворе тюменской школы защищать русского парнишку от нескольких пацанов-азиатов! Давно было пора принимать жёсткие меры к мигрантам и чинушам, допустившим этот беспредел в стране!
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1 д.
Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов.
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