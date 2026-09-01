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Турция попала в «ловушку зависимости» от нефти США

Турция попала в «ловушку зависимости» от нефти США

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Резкое увеличение поставок американской нефти в Турцию создает угрозу энергетической зависимости страны и негативно сказывается на ее отношениях с Россией.

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