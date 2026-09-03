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Царьград

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"Общественное" сообщило о взрыве в Одессе во время тревоги

"Общественное" сообщило о взрыве в Одессе во время тревоги

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram.

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