Точные прилеты ФАБ-500М62 с УМПК по украинским ангарам в приграничном Белополье Сумской области.
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Точные прилеты ФАБ-500М62 с УМПК по украинским ангарам в приграничном Белополье Сумской области.
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