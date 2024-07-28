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Военные новости ★ спецоперация

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Точные прилеты ФАБ-500М62 с УМПК по украинским ангарам в приграничном Белополье Сумской области.

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