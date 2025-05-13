НМГ победила в восьми номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Национальная Медиа Группа (НМГ) победила в восьми номинациях престижной индустриальной XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и получила спецприз за вклад в развитие социально значимого контента.
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