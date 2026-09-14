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Наталья Орейро прилетела в Россию и призналась: «Я очень скучала по березам»

Наталья Орейро прилетела в Россию и призналась: «Я очень скучала по березам»

Наталья Орейро выступила на фестивале молодежи в Екатеринбурге Наталья Орейро приехала в Екатеринбург на Международный фестиваль молодёжи и исполнила свой знаменитый хит «Cambio Dolor».

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