Выставка «Подвиг великий и вечный» открылась в Музее Победы

В Музее Победы 21 ноября открылась выставка «Подвиг великий и вечный». Новую экспозицию, посвященную Битве за Москву, вошли более 60 реликвий из коллекций школьных музеев Москвы, Твери и Республики Беларусь.
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